Ночной полет автомобиля Volkswagen над пешеходным переходом в Киеве

В ночь на четверг на перекрестке улиц Маяковского и Драйзера в Киеве в открытый пешеходный переход «пожаловали гости» на автомобиле Volkswagen.

Как рассказали очевидцы, машина на большой скорости двигалась по улице Драйзера. Проехать по кругу у водителя не получилось, и автомобиль понесся прямо.

Преодолев отбойник и зацепив крышу одного из киосков, он пролетел над головой одного из поздних прохожих и примерно через 15 метров совершил жесткую посадку.

Машиной управлял молодой человек, а в салоне находились две девушки. Впоследствии все члены «экипажа» продолжили движение в каретах скорой помощи.

Можно предположить, что компания отмечала День святого Валентина, после которого спешила вернуться вовремя домой.

Информации о травмах пострадавших на момент подготовки материала не поступало, также как и сведений о том, в каком состоянии управлял машиной водитель. Начато расследование.