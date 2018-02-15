В Минсоцполитики определились с алгоритмом монетизации льгот и субсидий ОСМД

Министр социальной политики Украины Андрей Рева и представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) договорились об алгоритме введения монетизации льгот и жилищных субсидий для ОСМД.

Процесс будет проходить в несколько этапов.

I этап (переходный):

Монетизация льгот и субсидий на все виды взносов в ОСМД, что охвачены действующей системой социальной защиты (в т.ч. на управление и содержание многоквартирного дома, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, отопление, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод, газо- и электроснабжение) вводится, начиная с начислений таких взносов, с января 2018;

Начиная с начислений за январь 2018 года, ОСМД насчитывают совладельцам взносы в полном размере (без уменьшения их на сумму льгот и жилищных субсидий). Местные органы социальной защиты населения при поступлении средств соответствующей субвенции из Государственного бюджета перечисляют суммы льгот и жилищных субсидий гражданам — получателям льгот и жилищных субсидий на текущие счета ОСМД и одновременно присылают ОСМД реестры граждан, которым перечислены льготы и субсидии, с указанием сумм за каждого гражданина.

ОСМД засчитывают эти средства в счет уплаты гражданином соответствующих взносов и уменьшают ему начисления в последующий период.

II этап (открытие «социальных карт»):

С даты, которая в данный момент пока что не определена, начинается выпуск специальных банковских карт для зачисления на них льгот и жилищных субсидий в денежном выражении;

В первую очередь такие карты выпустят для граждан, проживающих в домах ОСМД и при организационном содействии ОСМД;

После обеспечения такими картами большинства граждан льготы и субсидии начнут выплачивать им непосредственно на карточки.

Для реализации описанного алгоритма стороны согласились срочно совместно с другими заинтересованными ведомствами подготовить необходимые изменения в законодательство.

Как сообщали fakty.ua, 14 февраля Кабмин обещал уладить процедуру монетизации субсидий для ОСМД.