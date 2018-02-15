Скандал вокруг Минздрава: против бездействия чиновников готовится митинг

В Минздраве 1,5 месяца не могут распределить бюджетные деньги на лечение украинцев за рубежом. Общественный активист, глава правления национального движения «За трансплантацию» Юрий Андреев рассказал «ФАКТАМ», что на сегодняшний день около ста граждан, которые нуждаются в операциях по трансплантации органов, костного мозга, ожидают своей очереди, чтобы получить гарантированную государством помощь.

«С 1 января 2018 года Минздрав по непонятным причинам не может провести заседание специальной комиссии, чтобы распределить 389 млн гривен, предусмотренные госбюджетом на реализацию программы „Лечение граждан за рубежом“ в текущем году. Люди ждут и умирают в очереди на оплату операций, которые не делают в Украине, а Минздрав преступно тянет время. И я не вижу никакой логики в действиях чиновников. И если в ближайшее время в Минздраве так и не соберется комиссия по распределению средств на лечение украинцев за рубежом, мы выйдем на митинг, чтобы напомнить чиновникам о необходимости работать в интересах тяжелобольных людей», — сказал «ФАКТАМ» Юрий Андреев, добавив, что в Украине необходимо развивать трансплантологию, поскольку зарубежные клиники выставляют неподъемные суммы за операции по пересадке органов.

Как ранее сообщали fakty.ua, бывший водитель скорой помощи, 39-летний отец двух детей Виталий Семенюк скончался, не дождавшись, когда чиновники от здравоохранения распределят деньги, выделенные из госбюджета на спасение тяжелобольных украинцев.