Россия могла послать в Украину 200 тысяч солдат, Украина противопоставила бы только 5 тысяч, - Турчинов

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что Россия начала военную операцию против Украины 20 февраля 2014 года.

«Но мы еще ничего не знали на Майдане об этой операции. А 27-го они начали открытую фазу операции, когда захватили Совмин и парламент Крыма», — говорит он.

По словам Турчинова, очень много чиновников в Крыму уже были завербованы Россией. Сражу же началось массовое предательство.

«27 февраля еще не было исполнительной власти. А без этого принимать эффективные меры было невозможно», — говорит он.

Турчинов добавил, что он дал указание провести операцию по освобождению захваченных объектов, но военные не смогли ее осуществить.

«На заседании СНБО было сообщено, что есть возможность собрать только 5 тысяч военных. А Россия могла задействовать 200 тысяч военных на материковой Украине», — вспоминает Турчинов.

Далее он сообщает, что в связи с этим была начата мобилизация.

Ранее Александр Турчинов сказал в суде, что Россия хотела военным путем восстановить власть Януковича.