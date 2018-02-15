В Украине создадут общегосударственный реестр вакансий

В Украине будет создан общегосударственный реестр вакансий с онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени. Для этого Министерство социальной политики до октября должно разработать и внедрить механизм предоставления работодателями информации о потребности в рабочей силе в электронном виде.

Данная норма содержится в плане мероприятий по реализации Стратегии преодоления бедности, который утвержден распоряжением правительства № 99 от 14 февраля.

План среди прочего предусматривает поддержку работодателей в создании новых рабочих мест для безработных граждан из числа недостаточно конкурентоспособных на рынке труда; обеспечение индивидуального сопровождения отдельных категорий безработных, в том числе лиц с инвалидностью; организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, старше 45 лет.

Кроме того, предусмотрено стимулирование заинтересованности работодателей в трудоустройстве молодежи на первое рабочее место и содействие сторонам социального диалога в разработке отраслевых стандартов оплаты труда.

Как ранее сообщали fakty.ua, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано 378,8 тыс. безработных или 1,4% трудоспособного населения. При этом, по данным Госстата, на каждую вакансию претендуют шесть человек.