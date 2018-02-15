"Нарышкин заявил, что Россия не считает мою власть законной и что мы захватили ее силой", - Турчинов

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что спикер Госдумы Сергей Нарышкин в феврале 2014 года обвинил его в силовом захвате власти угрожал военной агрессией.

«Во время заседания СНБО мне сообщили, что мне звонит глава российской Госдумы Нарышкин. Он сказал, что РФ признает меня только как легитимного главу Верховной Рады, но Российская Федерация принципиально не признает мои полномочия как исполняющего обязанности президента, они считают, что мы силой захватили власть. А легитимный президент — Янукович. Также он стал угрожать: если погибнут русскоязычные люди, российские граждане, военные, то они имеют военный потенциал, который может уничтожить новую власть», — рассказал Турчинов.

По его словам, письмо Януковича должно было юридически обосновать нападение России на Украину.

Во время заседания Турчинов просил адвоката Януковича не кричать на него и не повышать голос, а задавать вопросы нормальным тоном. Председательствующий судья поддержал Турчинова и попросил адвоката уважать свидетеля.

Ранее Александр Турчинов рассказал в суде, что в 2014-м была возможность собрать только 5 тысяч украинских военных. А Россия могла задействовать 200 тысяч военнослужащих на материковой Украине.