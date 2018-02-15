Украинец вошел в топ-30 мужской индивидуальной гонки в своей дебютной гонке на Олимпиадах

На Олимпийских играх в Пхенчхане прошла мужская индивидуальная гонка. Украину в этом виде программы представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко. Для самого молодого из этой компании — 24-летнего Тищенко — это был дебют на Олимпийских играх. И Артем не подвел, показав лучший результат среди наших соотечественников, заняв 29-е место в гонге.

При этом Тищенко показал чистую стрельбу, что удалось сегодня сделать лишь троим биатлонистам — Артему, занявшему второе место в гонке Якову Факу из Словении и обладателю третьей позиции — австрийцу Доминику Ландертингеру.

Что касается других наших соотечественников, то Владимир Семаков финишировал 31-м (один промах), Артем Прима — 46-м (четыре), Сергей Семенов — 53-м (три).

Олимпиада-2018. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) — (1+0+0+1) 48:03.8

2. Яков Фак Словения) — (0+0+0+0) +5.5

3. Доминик Ландертингер (Австрия) — (0+0+0+0) +14.2



…29. Артем Тищенко (Украина) — (0+0+0+0) +3:11.4

…31. Владимир Семаков (Украина) — (0+1+0+0) +3:28.3

…46. Артем Прима (Украина) — (1+2+0+1) +4:32.7

…53. Сергей Семенов (Украина) — (1+0+1+1) +4:54.1

Напомню, что в состоявшейся сегодня женской индивидуальной гонке лучшей из украинок стала Юлия Джима.