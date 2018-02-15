Кабмин определил размеры доплат учителям за работу в инклюзивных классах

Правительство внесло изменение в нормативный акт и установило 15 и 20-процентные надбавки учителям подготовительных классов специальных школ, а также педагогам и помощникам воспитателей в инклюзивных классах (группах) всех образовательных учреждений.

«Отныне учителя в подготовительных классах специальных заведений общего среднего образования будут получать доплату в 20 процентов за классное руководство. Также педагоги в таких классах получат 15-процентную надбавку за проверку тетрадей», — сообщает правительственный потрал.

Отдельную доплату — до 20 процентов установили для педагогов и помощников воспитателей, работающих в инклюзивных классах или группах. Эта норма распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

«Для нас очень важно развивать инклюзивную образовательную среду, чтобы люди с особыми потребностями имели доступ к качественным образовательным услугам. В частности, это один из приоритетов Новой украинской школы. Государство выделяет целевую субвенцию в поддержку инклюзивного образования на приобретение средств коррекции, дидактических материалов, проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий. Но, конечно, мы должны финансово поддержать руководителей таких классов и групп за счет дополнительной надбавки», — заявила министр образования Лилия Гриневич.

Как сообщали fakty.ua, ранее Минобразования сообщило, за счет чего увеличат зарплату учителям.