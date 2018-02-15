Украинская биатлонистка расплакалась после неудачной олимпийской гонки
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не смогла сдержать слез после неудачного выступления в сегодняшней женской индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчане. 23-летняя сумчанка расплакалась во время флэш-интервью, во время которого ее попросили прокомментировать результаты завершившейся «индивидуалки».
«Вчера на тренировке все было идеально. Я не знаю, что со мной творится в гонках. У меня нет слов для оправдания. Не думаю, что это эмоции. Я не могу понять, почему у меня не идет. Пристрелка прошла идеально, но в гонке все пошло плохо», — сказала, не скрывая эмоций, спортсменка.
Отмечу, что в состоявшейся сегодня, 15 февраля, женской индивидуальной гонке Анастасия Меркушина допустила шесть промахов и заняла 70-е место.
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