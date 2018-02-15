﻿

USD 26.65
RSS
Украинская биатлонистка расплакалась после неудачной олимпийской гонки

Украинская биатлонистка расплакалась после неудачной олимпийской гонки

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

15.02.2018 16:23 423

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не смогла сдержать слез после неудачного выступления в сегодняшней женской индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчане. 23-летняя сумчанка расплакалась во время флэш-интервью, во время которого ее попросили прокомментировать результаты завершившейся «индивидуалки».

«Вчера на тренировке все было идеально. Я не знаю, что со мной творится в гонках. У меня нет слов для оправдания. Не думаю, что это эмоции. Я не могу понять, почему у меня не идет. Пристрелка прошла идеально, но в гонке все пошло плохо», — сказала, не скрывая эмоций, спортсменка.

Отмечу, что в состоявшейся сегодня, 15 февраля, женской индивидуальной гонке Анастасия Меркушина допустила шесть промахов и заняла 70-е место.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины