Янукович хотел сдать Украину России оптом, - Турчинов

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что Янукович хотел полностью продать Украину России.

«Янукович хотел сдать Украину оптом. Хотел вступить в Таможенный союз и военный союз с Россией», — сказал он.

По мнению Турчинова, подписание так называемых харьковских соглашений — это, фактически, первый аккорд в оккупации Крыма.

«Когда они поняли, что всю страну получить не могут, начали дробить по частям», — сказал свидетель.

Как сообщали fakty.ua, ранее Турчинов заявил в суде, что Россия хотела военным путем восстановить власть Януковича.