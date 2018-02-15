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Бывший и. о. президента Украины дал свидетельские показания в суде по делу о госизмене Януковича

Янукович хотел сдать Украину России оптом, - Турчинов

Иван МОЗГОВОЙ, специально для «ФАКТОВ»

15.02.2018 16:40 94

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Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что Янукович хотел полностью продать Украину России.

«Янукович хотел сдать Украину оптом. Хотел вступить в Таможенный союз и военный союз с Россией», — сказал он.

По мнению Турчинова, подписание так называемых харьковских соглашений — это, фактически, первый аккорд в оккупации Крыма.

«Когда они поняли, что всю страну получить не могут, начали дробить по частям», — сказал свидетель.

Как сообщали fakty.ua, ранее Турчинов заявил в суде, что Россия хотела военным путем восстановить власть Януковича.

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