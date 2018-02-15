Айвазовская объяснила, почему обсуждается вопрос невключения стран НАТО в миссию ООН на Донбассе

Россия не может входить в состав миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает 5 канал.

Выступая на брифинге в Верховной Раде, она отметила, что подготовка к введению миротворческой миссии — очень непростой процесс: «Сначала должна прибыть так называемая оценочная миссия, которая оценит сами масштабы трагедии. После этого должно быть принято (если будет принято) решение, и тогда речь идет о нескольких месяцев развертывания такой миссии»

А народный депутат Украины Ольга Айвазовская, также принимающая участие в переговорах в Минске, пояснила один из дискуссионных моментов по поводу миротворцев. «Миротворческая миссия, в составе которой не будет представителей Российской Федерации и близких, дружеских в пределах тех или иных сделок стран, их представителей, побуждает к дискуссии об исключении из нее представителей НАТО. Это приводит к дискурсу вокруг того, что там должны быть абсолютно нейтральные государства, которых с точки зрения эффективного управления или вооруженного обеспечения, или практики с участием в миротворческих миссиях — не так и много», — подчеркнула Ольга Айвазовская

Коснувшись переговорного процесса, народный депутат отметила, что одним из достижений встреч в Минске является то, что вопрос скорейшего проведения выборов в ОРДЛО уже не является приоритетным. По ее словам, западные и международные партнеры Украины несколько изменили позицию, касающуюся приоритетности тех или иных шагов. «Одним, по моему мнению, из небольших достижений является вопрос отказа от идеи проведения выборов ad hoc, как можно быстрее без каких-либо условий безопасности», — сказала Ольга Айвазовская

Она напомнила, что в 2016 году западные партнеры нашей страны настаивали, что Украина должна провести выборы в оккупированных районах, и сразу же после этого начнется мир на Донбассе. «Я убеждена, что эти последние полтора-два года были использованы чрезвычайно эффективно с точки зрения изменения повестки дня в пользу Украины», — отметила она, добавив, что в ближайшее время организовывать избирательный процесс в соответствии с международными стандартами невозможно.

«Это лишь произведет к обострению конфликта, поскольку мы понимаем, что все стороны, скорее всего, не будут удовлетворены результатами этих выборов. А это может привести или к возобновлению боевых действий, или к противостоянию в другом формате», — подчеркнула народный депутат.

Как сообщали fakty.ua, вопрос выхода россиян из СЦКК обсудят в Мюнхене.