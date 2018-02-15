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Скандал вокруг Минздрава: жена умершего украинца рассказала подробности

Скандал вокруг Минздрава: жена умершего украинца рассказала подробности

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

15.02.2018 16:53 384

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Бывший водитель скорой помощи, 39-летний отец двух детей Виталий Семенюк (на фото) до последнего надеялся на помощь государства, рассказала «ФАКТАМ» его вдова Светлана Семенюк из Ковеля. Виталий умер, так и не дождавшись распределения чиновниками от здравоохранения бюджетных денег на лечение тяжелобольных украинцев за рубежом.

«Виталий на 100 процентов был уверен, что государство оплатит ему операцию по пересадке сердца и до последнего дня был настроен очень оптимистично. Его заверили, что в таких, как у него, случаях деньги выделяют в первую очередь. В день смерти мужа мы собирались ехать к стоматологу, но в 11 утра он внезапно умер», — сказала Светлана.

По ее словам, проблемы с сердцем у Виталия начались еще в 2011 году.

«Врачи назначили лечение: мол, парень молодой, все пройдет. Не прошло. В институте Амосова в Киеве сказали, что единственное спасение — в пересадке сердца, и посоветовали ехать в Минздрав становится в очередь на оплату операции в Беларуси. В декабре прошлого года мы подали документы и стали ждать решения специальной комиссии Минздрава, которая все никак не собиралась. Если бы чиновники хоть немного думали о людях и не затягивали с оплатой операции, Виталий остался бы жив. Но для них, видимо, как в той поговорке: чужое горе — не болит», — рассказала «ФАКТАМ» Светлана Семенюк.

Напомним, что несмотря на то что из госбюджета на лечение тяжелобольных украинцев за рубежом в 2018 году было выделено 389 млн гривен, Министерство здравоохранения так и не удосужилось провести ни одного заседания специальной комиссии, чтобы использовать эти средства по назначению.

Как ранее сообщали fakty.ua, на сегодняшний день около 100 тяжелобольных граждан, нуждающихся в операциях, которые не делают в Украине, ждут, пока комиссия Минздрава распределит деньги на лечение украинцев за рубежом.

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