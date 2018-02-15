«Визовый офицер может задать неожиданный вопрос. Например: «Что лучше — жираф или зебра?»

В американском посольстве начинаются собеседования для студентов — участников программы Work&Travel

Традиционно с середины февраля в американском посольстве в Украине начинают проводить собеседования с соискателями визы J-1 — студентами дневной формы обучения, которые принимают участие в программе Work&Travel. Молодые люди от 18 до 23 лет получают возможность во время летних каникул отправиться на подработку в Америку, совмещая ее со знакомством с США. Впрочем, подготовка к такой поездке начинается едва ли не за полгода до начала собеседований — им предшествует поиск подходящих вакансий, сбор документов и встреча с представителями будущих работодателей.

19-летняя киевлянка Катерина Галущенко, прошлым летом побывавшая в США, рассказала о своей подготовке к участию в программе и о некоторых тонкостях работы в Америке.

— К программе Work&Travel нужно готовиться загодя, например, выбрать будущее место работы, — рассказывает Катерина. — Ведь хорошие локации могут быстро разобрать. Такие предложения обычно подбирают специализированные агентства, сотрудничающие с американскими фирмами. Я пошла именно по такому пути: сначала решила, чем именно буду заниматься, а потом в агентстве мне устроили встречу с представителем будущего работодателя, который уже рассказал все подробности.

— Где студентам чаще всего предлагают работать?

— В супермаркетах. Расставлять товары, сидеть на кассе. Можно убирать в отеле, работать в ресторане официантом или хостес, как это делала я. В мои обязанности входило встречать гостей, рассаживать их за столиками в зале.

— Какие документы нужно собрать для участия в программе?

— Надо предоставить паспорта — для выезда за рубеж и внутренний, справку из университета — подтверждение, что ты студент дневной формы обучения (в программу не берут тех, кто учится на заочном). А еще зачетку — оценки имеют значение. Кроме того, нужно составить резюме. Помочь в этом может агентство.

— Неуспевающим студентам отказывают?

— Я бы не сказала, что у меня самые высокие оценки. Бывает, конечно, что отказывают. Но, как мне кажется, многое зависит от визового офицера — строгий он человек или нет. Знаю, что в прошлом году открыли немного меньше виз, чем в предыдущие годы. Например, от нашего агентства на участие в программе подавали заявки 300 человек, а открыли визы лишь 80 студентам.

— Нужна ли какая-то особенная медицинская справка?

— Это зависит от выбранной работы. Одно из популярных направлений в Work&Travel — работа спасателем в бассейне. Им как раз нужна не только справка, но и подтверждение о прохождении курсов. Мне такие документы не понадобились.

— А о чем обычно спрашивают на собеседовании? Слышала, что многим нашим студентам отказывают в визе.

— Один визовый офицер может задать стандартные вопросы: где вы учитесь, что хотите увидеть в США, расскажите немного о штате, куда собрались ехать, почему вы выбрали именно эту специальность?.. То есть какой-то стандартный набор вопросов. А другой — совершенно неожиданные. Например: «Что лучше — жираф или зебра?» Так обычно проверяют знание английского языка и то, насколько быстро может сориентироваться собеседник.

— Получается, разговорный английский должен быть на хорошем уровне?

— Да, обращают внимание не столько на ошибки, сколько на умение донести до собеседника свою мысль. Так что даже со средним уровнем можно успешно пройти собеседование.

— В какой штат вы ехали и как проходил процесс обустройства на месте?

— Четыре месяца я проработала в штате Флорида. Что же касается того, как студенты устраиваются, то все зависит от так называемого спонсора — компании, помогающей студентам с обустройством. И от того, какой менеджер вам попадется.

Чтобы самой не искать жилье (а это достаточно непросто), я обращалась к спонсорам. Сразу же и оплатила за проживание — порядка 200—300 долларов в месяц. Коттедж, в котором я жила, находился в очень большом комплексе с массой домиков. Нам, правда, не повезло с менеджером — попался не очень ответственный человек, постоянно от нас, что называется, нос воротил. Долго в апартаментах не было Интернета, да и вообще там было не очень чисто.

— А как к вам отнеслись на работе?

— Вместе с еще одной студенткой из Украины мы приехали немного раньше, чем нужно. Поэтому в ресторане, где мы собирались работать, нам сказали, чтобы мы пришли через неделю. Мол, туристический сезон еще не начался и в наших услугах там пока не нуждаются.

В нашем домике жили все ребята из Украины, которые нашли работу в трех ресторанах, принадлежащих одному владельцу. Считаю, что мне повезло с работой. Наш ресторан, по-моему, был самым лучшим.

Первые несколько дней была стажировка — мне объясняли, что нужно будет делать. Но зарплату, кстати, начали начислять с первого же дня. В ресторане есть система учета — после ввода личного номера отображается время выхода на работу сотрудника. И за каждый час начисляется зарплата. Вечером, опять же, вводишь номер — закрываешь рабочий день.

Знаете, что меня поразило? Там все очень по-доброму и дружелюбно общаются друг с другом на работе, даже если в ресторане час пик. Обычно работает по два-три менеджера (всего их было пятеро), никто ни на кого не кричит, голос не повышает. Сделаешь ошибку — объяснят, как надо, скажут: «Ничего страшного, все хорошо». Часто ли у нас можно увидеть такое отношение к сотруднику, который работает на невысокой должности?



* Отправившись во время летних каникул в США, украинские студенты могут подработать, посмотреть страну и завести новые знакомства

— Сколько, если не секрет, платят студентам, и в каком виде вы получали зарплату?

— Нам каждые две недели выдавали пей-чеки. Я открыла в местном банке счет. Чеки можно было или обналичить в банкомате, или сфотографировать на телефон — и деньги уходили прямо на счет в банк.

— Сложно было открыть банковский счет? Какие-то документы по прибытии в США вы оформляли?

— В течение первых дней после приезда в Америку нужно заполнить форму, подтверждающую, что ты легально находишься в США. Еще оформляют идентификационный код, без которого нельзя устроиться на работу. В банке нужно было показать код и паспорт. Сам счет открыли буквально за пять минут и сделали карточку.

— Карточка работает только в США?

— В Украине тоже. У меня на счету оставались деньги, и я без проблем использовала ее у нас. Что же касается зарплаты, то она для студентов минимальная — 9—10 долларов в час, в зависимости от штата. Где-то могут платить и до 14 долларов в час.

— На что хватало зарплаты?

— И на еду, и на развлечения, и на путешествия. Знаете, там совсем не так, как в Украине, где минимальной зарплаты хватает на немногое, а на поездку нужно долго копить деньги. Если соотносить зарплату и затраты на еду, то достаточно дешево получалось. Проблема была в другом — супермаркет находился очень далеко. Мы жили в курортном городке Панама Сити Бич, городского транспорта практически не было, все ездят там на машинах. До супермаркета идти пешком минут сорок, а на улице очень жарко. Мы с девочками купили велосипеды, но это тоже не решало проблему — в магазинах все продавалось в больших упаковках, так что все эти пакеты на двух колесах не очень-то и повозишь. Да и холодильник был один на восемь человек, живущих в коттедже.

Обычно покупали яйца, макароны, мясо. Иногда заказывали блюда в нашем ресторане — для сотрудников делали скидку 50 процентов.

Да и сами делали салаты. Но овощи в Америке очень дорогие. Там вообще полезная еда стоит намного дороже, чем у нас.

— Дорого — это сколько?

— Один маленький и совершенно невкусный огурец стоил доллар. За овощами лучше было ездить на специальный фермерский рынок, но он тоже находился далеко.

— Машину арендовать не пытались?

— Ни у кого из нас не было прав. Когда познакомились с ребятами, у которых были права, иногда просили их куда-нибудь нас подвезти.

— Катерина, вы же наверняка оформляли страховые полисы. Не приходилось сталкиваться с системой медицинского обслуживания?

— Одна девочка упала с велосипеда и очень сильно ударилась — несколько дней даже пролежала в больнице. Мы очень переживали за эту страховку. Покроет ли расходы? Там лечение очень дорогое. Но полис сработал нормально. А девочке за пропущенные дни зарплату начислили как за больничный.

— Вы сказали, что заработанного хватало и на жизнь, и на путешествия. Дорого ли обходились поездки?

— Мы с подругами побывали в двух поездках, на которые оформляли на работе выходные. Сначала полетели в Вашингтон, а потом друзья с машиной забрали нас, и мы все вместе поехали на Ниагарский водопад. Проехали через Балтимор, какие-то маленькие симпатичные города, останавливались у одного из ребят в Аннаполисе (столица штата Мэриленд). То есть деньги на транспорт и жилье особо не тратили, а за бензин и питание заплатили в общей сложности 100 долларов. Перелет до Вашингтона обошелся приблизительно в такую же сумму — мы заказывали билеты заранее.

Вторая поездка — автобусный тур, включающий посещение Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Большого каньона и попутно других достопримечательностей, обошелся дороже — чуть больше 300 долларов на человека. Да и то мы сэкономили, купив путевки по акции — закажи два тура и получи третий бесплатно. А еще летели не прямо в Лас-Вегас, а по маршруту Панама Сити Бич — Чикаго (там мы просто погуляли целый день) — Лас-Вегас. Билеты на этот рейс, кстати, стоили дешевле, чем на прямой.

— Вас что-то удивило в Америке?

— Многое, конечно. Вообще, у них все рассчитано на потребителя. В то же время правила таковы, что многое можно получить… бесплатно. Например, можно зайти в магазин, попробовать конфеты и уйти, ничего не купив, — мол, не понравились. И никто ничего не скажет.

Даже в «Макдональдсе» есть отличия. Например, покупая кока-колу у нас, платишь за напиток. А в Америке — платишь за стакан, а напиток берешь в аппарате сам. Можешь сказать: «Дайте, пожалуйста, стаканчик за два доллара». Или попросить… бесплатный стаканчик для воды. Точно такой же, но бесплатный!

Американцы часто покупают вещи в магазине и, поносив недели две, сдают обратно. Мы, кстати, тоже такое практиковали, сохраняя чеки. Правда, вещь должна быть в нормальном состоянии.

Ну, а о том, что молодых людей до 21 года не пускают в бары, наверное, знают уже все. Но я не думала, что все настолько строго. Была такая история. Мы вместе с друзьями приехали в крупный супермаркет. Приятель, которому был 21 год, решил купить вино. Но кто-то из персонала увидел, что он ходит по магазину в компании молодежи, и ему спиртное не продали.