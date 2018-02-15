Стали известны подробности убийства морских пехотинцев на Донетчине

Стали известны подробности убийства военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты четырех своих сослуживцев.

Как сообщает издание «Новостям-N», ссылаясь на собственный источник в Министерстве обороны, причиной преступления стали неуставные отношения.

В частности, между военнослужащими-контрактниками десантно-штурмового батальона, входящего в состав бригады морской пехоты, возник конфликт из-за уборки помещений в доме, где они проживали. По предварительным данным, «молодые» (недавно пришедшие на службу военные) отказались прибирать. В ходе возникшего конфликта один из «молодых» солдат дал «веером» очередь из автомата Калашникова по группе военнослужащих, в результате чего четыре человека были убиты. Среди погибших — по меньшей мере один офицер.

После расстрела военнослужащие подожгли помещение и заложили в нем взрывчатку в надежде, что взрыв уничтожит все следы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в селе Бердянское Донецкой области были обнаружены тела четырех морских пехотинцев. Виновных в убийстве оперативно задержали, в отношении них открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины — «Умышленное убийство».