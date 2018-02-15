«Будапештский меморандум стал для Украины фейком, его гаранты отказались защитить Украину», - Турчинов

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что Украина не может объявить войну России, так как это ядерное государство, а Будапештские соглашения — это фейк.

«Украина, к сожалению, не имеет оружия, чтобы противостоять России. И поэтому объявление войны России было невозможно», — заявил он.

Свидетель вспоминает, что Украина не могла тогда объявить войну ядерной стране, так как защитить себя в случае полномасштабной войны с Россией не смогла бы.

«Проведя консультации с партнерами, которые были гарантами нашей безопасности (по Будапештскому меморадуму. — Авт.), я получил ответ, что они могут нас защитить не в военном плане, а только на дипломатическом уровне, поэтому все эти соглашения, подписанные в Будапеште, стали для нас серьезной проблемой, фактически фейком», — заявил Турчинов.

Ранее, выступая в суде, Александр Турчинов заявил, что Янукович хотел полностью продать Украину России.

