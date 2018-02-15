Бывшие бойцы «Донбасса» задержаны за убийство целой семьи, - Аброськин

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о том, что правоохранители установили и задержали всех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении убийства семьи в Большой Новоселке, которое имело место 6 декабря 2017 года.

«В четверг, 15 февраля, в результате проведенных специальных мероприятий, которые продолжались последние двое суток в Киевской области, задержали последнего из троих подозреваемых, который после убийства скрывался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, наверное, чтобы замаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате, у окна держал оружие, но это уже ему не поможет», — сообщил на своей страничке в Facebook Вячеслав Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции признался, что за 20 лет службы в уголовном розыске и последние три года службы в Донецкой области, он не видел, чтобы преступники так издевались над мирными жителями. «Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из начальных показаний задержанных», — сообщил Вячеслав Аброськин.

По его словам, добычей экс-бойцов стали 40 тысяч гривен. «Все трое являются активными участниками общественной организации «Внутренний корпус «Батальон «Донбасс». Ранее участвовали в АТО», — сообщил Аброськин.

Как сообщает «Тиждень», речь идет об убитых близких родственниках Валерия Ширы — кума бывшего президента Украины Виктора Януковича. По словам бывшего комбата «Донбасса» Анатолия Виногродского, задержанный — ветеран АТО Петр Салама. «Побратимы, вы представляете: он якобы ножом зарезал двоих мужчин и женщину. Вы себе представляете?», — написал Анатолий Виногродский в социальных сетях.



Как сообщали fakty.ua, Вячеслав Аброськин сообщил, кто из иностранцев совершил больше преступлений в Украине