«Замана с мокрыми штанами сидел и боялся рот раскрыть во время аннексии Крыма», - Турчинов

Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший и. о. президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что один из предыдущих свидетелей Владимир Замана дезинформировал суд:

«Господин Замана никаких предложений мне лично не давал, никаких докладных, никаких рапортов (и это можно легко проверить), не поступало».

По мнению Турчинова, Замана несет всю ответственность за развал Вооруженных сил во времена Януковича, когда он возглавлял Генеральный штаб.

«Замана с мокрыми штанами тогда сидел и боялся рот раскрыть, как вы сейчас сидите. По его словам, он рассказал в Верховной Раде, что в Крыму опасная ситуация. Я взял с собой стенограмму того заседания, ни одного слова о Крыме Замана тогда не сказал. Сейчас много героев, которые говорят, что хотели защищать. Тогда не было таких героев, я бы их отправил защищать Крым!» — говорит Турчинов.

Ранее Александр Турчинов сообщил на заседании суда, что Россия хотела военным путем восстановить власть Януковича.