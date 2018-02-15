В Афинах после потасовки задержаны болельщики киевского "Динамо", - СМИ (обновлено, видео)

Фанатов «Динамо» греческая полиция арестовала за нападение на посетителей одного из местных кафе, сообщает football24.

По словам менеджера заведения, в кафе было шесть посетителей-иностранцев. Они все вместе покинули заведение, но в панике вернулись и сообщили, что на них напали 40 человек. Вероятно, это были фаны «Динамо».

Впоследствии последние зашли в кафе и бросили стулом. Убытки заведению или вред его работникам нанесены не были. На место происшествия сразу же прибыла полиция и арестовала нарушителей. Сколько человек арестовали, пока неизвестно. Об этом информирует Newsbeast.

В свою очередь Динамомания сообщает о столкновении между греческими и украинскими болельщиками, в котором приняли участие 60 человек. По неподтвержденной информации, на стороне греков были несколько российские фанатов, которые специально приехали в Афины.

Но позже стало известно, что украинские болельщики подверглись нападению со стороны российских фанатов.

«Футбол 24» сообщает, что между болельщиками произошло не менее двух столкновений. По предварительной информации, украинцев атаковали десятки фанатов московского «Спартака», которые специально прибыли в Афины.

О пострадавших в результате конфликта информации пока нет. Отметим, что фанаты «Спартака» имеют дружеские отношения со сторонниками «Олимпиакоса», что, вероятно, может быть причиной их присутствия в столице Греции.

Накануне сообщалось об угрозах украинским болельщикам со стороны греческих анархистов.

Напомним, что матч АЕК — «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится в четверг, 15 февраля, в 22.05

Как сообщали fakty.ua, матч Лиги Европы АЕК — «Динамо» покажут в прямом эфире телеканалы «Украина» и «Футбол 2»