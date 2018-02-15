Дочь Вячеслава Тихонова: “Любимой папиной ролью была роль Штирлица”

Знаменитому актеру исполнилось бы 90 лет

Шведский продюсер фильма «Человек с другой стороны», в котором снимался Вячеслав Тихонов, сказал: «Если бы Тихонов работал в Голливуде, его работа оценивалась бы в десятки миллионов долларов».

— Актеры такого уровня на Западе действительно стоили и стоят гораздо больше, — говорит в интервью «ФАКТАМ» дочь Вячеслава Тихонова — актриса и кинопродюсер Анна Тихонова. — Вспоминается случай, когда Ростоцкий привозил в Москву иностранную делегацию и сказал: «Поедем на виллу к Тихонову». А у нас тогда своей дачи не было, и мы каждое лето снимали дощатый домик в Подмосковье. Рядом был большой лесной участок, никто не мешал… Нам нравилось. И вот приехала делегация, посидели за столом, повеселились. А на обратном пути иностранцы у Ростоцкого стали интересоваться: «Но мы так и не поняли, где же вилла господина Тихонова?»