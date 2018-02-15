Свитолина проиграла в борьбе за место в четвертьфинале турнира в Катаре

На турнире серии Премьер 5 в Катаре лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина провела поединок третьего круга против представительницы Чехии Петры Квитовой. Матч длился полтора часа. Увы, украинская спортсменка уступила 21-й ракетке мира — 4:6, 5:7.

Это седьмое подряд поражение украинки от Квитовой. Всего теннисистки встречались между собой восемь раз.

Как сообщали fakty.ua, ранее Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Дохе.