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Свитолина проиграла в борьбе за место в четвертьфинале турнира в Катаре

Свитолина проиграла в борьбе за место в четвертьфинале турнира в Катаре

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 20:17 113

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На турнире серии Премьер 5 в Катаре лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина провела поединок третьего круга против представительницы Чехии Петры Квитовой. Матч длился полтора часа. Увы, украинская спортсменка уступила 21-й ракетке мира — 4:6, 5:7.

Это седьмое подряд поражение украинки от Квитовой. Всего теннисистки встречались между собой восемь раз.

Как сообщали fakty.ua, ранее Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Дохе.

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