Свитолина проиграла в борьбе за место в четвертьфинале турнира в Катаре
На турнире серии Премьер 5 в Катаре лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина провела поединок третьего круга против представительницы Чехии Петры Квитовой. Матч длился полтора часа. Увы, украинская спортсменка уступила 21-й ракетке мира — 4:6, 5:7.
Это седьмое подряд поражение украинки от Квитовой. Всего теннисистки встречались между собой восемь раз.
Как сообщали fakty.ua, ранее Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Дохе.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”