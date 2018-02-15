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афера с недвижимостью

Афера по-одесски: мошенники завладели 7 миллионами гривен инвесторов новостройки

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

15.02.2018 20:51 135

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В Одессе правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой присвоили 7 миллионов гривен инвесторов. Людям предлагали инвестировать деньги в строительство нового дома в прибрежной зоне города, однако никаких разрешительных документов на проведение работ, как оказалось, у мошенников не было. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

— Местная прокуратура № 3 (Приморский район Одессы) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам мошенничества с продажей недвижимости, — рассказали в региональном надзорном ведомстве. — Установлено, что должностные лица строительной компании обманули покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажного жилого дома в курортной зоне — по улице Дача Ковалевского, 125/6.

Никакие документы на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавались. Собственно, и строить многоэтажку у фирмы намерений не было. По указанному адресу расположен летний лагерь, который является собственностью государства.

В рамках расследования трем представителям предприятия сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Основной фигурант взят под стражу, в отношении других решается вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что граждан активно агитировали вступать в кооператив в Приморском районе и вносить деньги на будущее строительство. На территории района работал и офис компании.

«Цена указывалась довольно привлекательная, а месторасположение вблизи моря говорило само за себя. Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы, в дальнейшем их обналичивали и присваивали мошенники», — подчеркнули в прокуратуре.

В общей сложности, по предварительным данным, потерпевшим нанесен ущерб в размере 7 миллионов гривен. Идет расследование.

Как сообщали ранее fakty.ua, в начале февраля в Одессе задержали мошенницу, которая выманила у горожан миллионы гривен.

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