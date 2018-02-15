Боевики передали тело бойца, погибшего 12 февраля (видео)

В штабе АТО сообщают, что после длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» добилась возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию.

Тем временем в пресс-центре штаба АТО сообщают, что по имеющейся информации, на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое.

«Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения», — сообщают в штабе и добавляют, что провокации могут фиксироваться российскими СМИ для создания фейковых фото и видеоматериалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

«Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск, с последующей информационной атакой российских пропагандистов, связанны с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16−18 февраля встречи „Нормандской четверки“, во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе», — сообщают в штабе.

Как сообщали fakty.ua, в зоне АТО погиб еще один украинский воин.