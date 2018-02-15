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Названы сроки увольнения в запас и очередного призыва в армию

Названы сроки увольнения в запас и очередного призыва в армию

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 21:30 108

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году, сообщает «Интерфакс — Украина».

В соответствии с документом, в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других законных военных формирований будут уволены в запас военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, в апреле-мае и в октябре-ноябре 2018 (а также в августе — для военных-срочников, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы).

Также, согласно указу, в 2018 году очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу пройдут в апреле-мае и октябре-ноябре.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кабинету Министров Украины поручено определить численность граждан, подлежащих призыву, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2018 году.

Как сообщали fakty.ua, в осенний призыв в 2017 году военные комиссариаты направили в войска 12 460 человек.

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