В Одессе суд определился с мерой пресечения для экс-лидера местного «Правого сектора»

Сегодня, 15 февраля, Киевский районный суд Одессы назначил меру пресечения в виде личного обязательства участнику акции против застройки Летнего театра, бывшему лидеру местного «Правого сектора» Сергею Стерненко, которого теперь подозревают в «крышевании» наркоточек.

В суде рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении Стерненко ранее назначенной меры пресечения (домашний арест с 19.00 до 07.00, срок которого истек 12 февраля в 23.59). Адвокат активиста Вадим Оксюта настаивал на том, что в этом нет необходимости. Заслушав стороны, суд постановил отпустить Стерненко под личное обязательство, запретив покидать пределы Одессы без разрешения следователя.

Как сообщали СМИ, 18 ноября 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестовавшими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка полиции генерал Дмитрий Головин, которому разбили голову. Сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Трое активистов (среди которых Стерненко), участвовавших в акции протеста, стали фигурантами уголовных дел.

Напомним, вечером 7 февраля неизвестные, поджидавшие Сергея Стерненко возле его дома, избили активиста. По факту избиения открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевший связывает нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Летнего театра. Также он рассматривает это как месть со стороны мэра Геннадия Труханова.

Сегодня адвокат Стерненко Вадим Оксюта сообщил, что накануне следователь отказал в предоставлении Стерненко круглосуточной госохраны.