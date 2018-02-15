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Впервые украинка награждена Орденом Почетного легиона Франции

Впервые украинка награждена Орденом Почетного легиона Франции

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 21:44 246

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Директор по организационным вопросам и развитию Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ирина Мерлица награждена Орденом Почетного легиона Франции. Это первая украинка, которая получила главную награду Франции" - сообщают «Буквы» со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова.

«Поздравляю уважаемую Ирину Мерлица с главной наградой Франции — Орденом Почетного легиона, история которого начинается еще в 1802 году во времена Наполеона Бонапарта … Ирина начала изучать французский язык с 7 летнего возраста, а последние 30 лет, как сказала Посол Франции Госпожа Изабель Дюмон: „Ирина — это пример мощного труда на развитие украино-французских отношений …“ Приятно, что Ирина — первая украинка кавалер Ордена!», — написал Геннадий Чижиков в социальных сетях.

Как сообщали fakty.ua, президент Эммануэль Макрон хочет реорганизовать ислам во Франции

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