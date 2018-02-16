﻿

USD 26.65
RSS
судья Александр Струков

Судья Струков против НАПК: председатель Октябрьского райсуда Полтавы таки признан правонарушителем

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

15.02.2018 22:23 172

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

15 февраля коллегия Полтавского окружного административного суда под председательством Татьяны Каныгиной оставила без удовлетворения иск председателя Октябрьского районного суда Полтавы Александра Струкова (на фото) к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и судье Ларисе Гольник как третьему лицу на стороне ответчика.

Господин Струков пытался признать противоправным решение и предписание, вынесенное Высшим советом правосудия 6 сентября прошлого года, о нарушении им Закона Украины «О предотвращении коррупции» и привлечении в связи с этим к дисциплинарной ответственности.

Как сообщали СМИ, после того как Лариса Гольник отказалась закрыть составленное в 2014 году работниками правоохранительных органов дисциплинарное производство в отношении городского головы Полтавы Александра Мамая по факту коррупционного деяния (он поставил на голосование депутатов горсовета вопрос о выделении нескольких участков земли, принадлежащей громаде, своей падчерице для ведения бизнеса), мэр через своего бывшего заместителя Дмитрия Трихну пытался подкупить Гольник. Сумма сделки составляла 5 тысяч долларов. Состояться она должна была при содействии Александра Струкова. Лариса Владленовна не только не приняла «вознаграждение», но и записала попытку подкупа на видео. С этим видео она впоследствии обратилась в суд.

С того времени Александр Струков устроил для своей подчиненной обструкцию: оформлял ей прогулы в то время, когда она отлучалась для дачи показаний следователям, не подписывал командировки для поездок в Киев по приглашению высших судебных инстанций, составлял на нее негативные характеристики, отправлял в основной и дополнительный отпуска без ее согласия, применял к ней другие неправомерные действия. Судья-изобличитель, устав терпеть издевательства, обратилась в НАПК с просьбой предоставить ей правовую защиту.

На основании предоставленной Гольник информации, а также материалов высших судебных институций, Октябрьского районного суда Полтавы и объяснений его председателя эксперты агентства пришли к выводу, что Струков своими действиями нарушил ч. 3 ст. 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции». За это правонарушение предусмотрено дисциплинарное наказание. В сентябре прошлого года НАПК внесло предписание председателю Высшего совета правосудия относительно Александра Струкова, и с того времени длилось разбирательство в этом деле.

— Сегодня в судебном заседании заместитель руководителя отдела по вопросам в сфере защиты изобличителей НАПК Евгений Богатов подчеркнул, что я провела два громких изобличительных расследования, — рассказала «ФАКТАМ» Лариса Гольник. — Первый раз — когда раскрыла преступный сговор Александра Мамая и его бывшего заместителя Дмитрия Трихны. Второй — когда обратилась с заявлением в НАПК на Струкова. К сожалению, несмотря на то, что судьи-изобличители находятся под защитой государства, в странах таких, как наша, им не может быть гарантирована безопасность. На меня, как известно, в декабре прошлого года было совершено покушение, которое, кстати, так и не раскрыто. С тех пор ко мне приставлена охрана. А Струков и его пособники продолжают войну со мной: завтра (16 февраля. — Авт.) состоится собрание коллектива Октябрьского районного суда Полтавы, который ждет моих объяснений по поводу моего заявления на заседании Высшего совета правосудия 6 февраля. Высший совет принял решение внести представление президенту Украины о назначении меня судьей бессрочно. Я тогда просила отложить внесение представления до того, пока не будет принято решение по судье Струкову. И говорила, что в условиях психологического террора, который он устроил в коллективе, работать невозможно, что судьи находятся под чрезвычайным давлением председателя суда. В общем, то, что творится в Октябрьском суде, сложно назвать в последнее время правосудием.

Стороны сегодняшнего судебного процесса имеют право обжаловать решение в месячный срок.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины