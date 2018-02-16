Судья Струков против НАПК: председатель Октябрьского райсуда Полтавы таки признан правонарушителем

15 февраля коллегия Полтавского окружного административного суда под председательством Татьяны Каныгиной оставила без удовлетворения иск председателя Октябрьского районного суда Полтавы Александра Струкова (на фото) к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и судье Ларисе Гольник как третьему лицу на стороне ответчика.

Господин Струков пытался признать противоправным решение и предписание, вынесенное Высшим советом правосудия 6 сентября прошлого года, о нарушении им Закона Украины «О предотвращении коррупции» и привлечении в связи с этим к дисциплинарной ответственности.

Как сообщали СМИ, после того как Лариса Гольник отказалась закрыть составленное в 2014 году работниками правоохранительных органов дисциплинарное производство в отношении городского головы Полтавы Александра Мамая по факту коррупционного деяния (он поставил на голосование депутатов горсовета вопрос о выделении нескольких участков земли, принадлежащей громаде, своей падчерице для ведения бизнеса), мэр через своего бывшего заместителя Дмитрия Трихну пытался подкупить Гольник. Сумма сделки составляла 5 тысяч долларов. Состояться она должна была при содействии Александра Струкова. Лариса Владленовна не только не приняла «вознаграждение», но и записала попытку подкупа на видео. С этим видео она впоследствии обратилась в суд.

С того времени Александр Струков устроил для своей подчиненной обструкцию: оформлял ей прогулы в то время, когда она отлучалась для дачи показаний следователям, не подписывал командировки для поездок в Киев по приглашению высших судебных инстанций, составлял на нее негативные характеристики, отправлял в основной и дополнительный отпуска без ее согласия, применял к ней другие неправомерные действия. Судья-изобличитель, устав терпеть издевательства, обратилась в НАПК с просьбой предоставить ей правовую защиту.

На основании предоставленной Гольник информации, а также материалов высших судебных институций, Октябрьского районного суда Полтавы и объяснений его председателя эксперты агентства пришли к выводу, что Струков своими действиями нарушил ч. 3 ст. 53 Закона Украины «О предотвращении коррупции». За это правонарушение предусмотрено дисциплинарное наказание. В сентябре прошлого года НАПК внесло предписание председателю Высшего совета правосудия относительно Александра Струкова, и с того времени длилось разбирательство в этом деле.

— Сегодня в судебном заседании заместитель руководителя отдела по вопросам в сфере защиты изобличителей НАПК Евгений Богатов подчеркнул, что я провела два громких изобличительных расследования, — рассказала «ФАКТАМ» Лариса Гольник. — Первый раз — когда раскрыла преступный сговор Александра Мамая и его бывшего заместителя Дмитрия Трихны. Второй — когда обратилась с заявлением в НАПК на Струкова. К сожалению, несмотря на то, что судьи-изобличители находятся под защитой государства, в странах таких, как наша, им не может быть гарантирована безопасность. На меня, как известно, в декабре прошлого года было совершено покушение, которое, кстати, так и не раскрыто. С тех пор ко мне приставлена охрана. А Струков и его пособники продолжают войну со мной: завтра (16 февраля. — Авт.) состоится собрание коллектива Октябрьского районного суда Полтавы, который ждет моих объяснений по поводу моего заявления на заседании Высшего совета правосудия 6 февраля. Высший совет принял решение внести представление президенту Украины о назначении меня судьей бессрочно. Я тогда просила отложить внесение представления до того, пока не будет принято решение по судье Струкову. И говорила, что в условиях психологического террора, который он устроил в коллективе, работать невозможно, что судьи находятся под чрезвычайным давлением председателя суда. В общем, то, что творится в Октябрьском суде, сложно назвать в последнее время правосудием.

Стороны сегодняшнего судебного процесса имеют право обжаловать решение в месячный срок.