Убийства Вороненкова в Киеве и Жилина в Подмосковье связаны друг с другом, - СМИ

Российские оперативники пришли к выводу, что два громких преступления — убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина в Подмосковье связаны друг с другом, по крайней мере, на уровне организатора расстрелов.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на оперативном уровне установлены обстоятельства расправы Жилиным, известны все ее участники: заказчик, организаторы, исполнители. А расстреляли «оплотовца» после того, как Жилин решил вступиться за обманутого бизнесмена из Харькова, который погорел на операциях по обналичиванию очень крупных сумм. В сделках, помимо непосредственных исполнителей незаконных банковских операций, участвовал и гарант того, что все пройдет нормально. Им, как уверяет источник, являлся видный украинский бизнесмен.

«Жилин всегда решал вопросы радикально, под его началом была большая группа боевиков. Он взялся за вопрос серьезно, постоянно нагнетал обстановку, шел большой „наезд“ и на тех, кто „кинул“, и — главное — на бизнесмена-гаранта», — высказал мнение источник. По его версии, этот бизнесмен был тесно связан с «авторитетным» предпринимателем Юрием В., который является ближайшей связью «вора в законе» Владимира Тюрина (Тюрик) — бывшего супруга жены Вороненкова Марии Максаковой.

«Началась череда „разборок“, Жилин перешел в наступление. Он стал „отжимать“ в районе Харькова колхозы, которые были подконтрольны Юрию В. и близким к нему предпринимателям, объясняя, что забирает активы в счет ущерба, нанесенного его подопечному бизнесмену. Противопоставить что-то дерзкому Жилину, у которого в том же Харькове полно боевиков, было почти нереально. Поэтому вопрос с ним решили радикально», — считает собеседник агентства.

По его словам, уже установлено, что в Подмосковье за Жилины вел наблюдение один из родственников Юрия В. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям убийства.

По словам источника агентства, установлены личности всех трех исполнителей преступления, организатора (таковым оперативники считают Юрия В.), а также бизнесмена-гаранта (он сейчас проживает в Европе). «Единственное, что мы сейчас выясняем — были ли киллеры непосредственно из команды Юрия В. или их тоже подобрал Эдуард Аксельрод, как и в случае с Вороненковым, — изложил версию источник агентства. — Эти убийства на уровне организатора связаны друг с другом».

По словам источника, непосредственные исполнители расстрела экс-депутата были найдены Юрием В. через его давнего знакомого — авторитетного бизнесмена Эдуарда Аксельрода, который был в ноябре 2017 года убит неизвестными в Харькове.

Как сообщали fakty.ua, в ГПУ заявляли, что в деле об убийстве сошлись интересы и Владимира Тюрина, и руководства РФ, которое было заинтересовано в устранении важного свидетеля обстоятельств ввода российских войск в Украину.