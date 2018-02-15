Лига Европы: клуб Ярмоленко обыграл "Аталанту" и другие результаты дня

В четверг, 15 февраля, на полях Старого Света проходят первые матчи 1/16 Лиги Европы. Первые восемь матчей этой стадии турнира принесли такие результаты:

«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия — 1:3 (Томасов, 7 — Фернандеш, 48, с пенальти, Желсон Мартинш, 48, Думбия, 55)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия) — 3:0 (Жермен, 4, 69, Товен, 74).

«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (Монреаль, 13, Папаяннопулос, 23 (автогол), Озил, 58)

«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия) — 0:3 (Кутроне, 45, Родригес, 64, с пенальти, Борини, 90+2)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл» (Австрия) — 2:2 (Одриосола, 57, Янузай, 80 — Ойарсабаль, автогол, Минамино, 90)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия) — 3:2 (Шюррле, 30, Батшуайи, 65, 90+1 — Иличич, 51, 56)

«Спартак» (Россия) — «Атлетик» (Испания) — 1:3 (Луис Адриано, 60 — Адурис, 22, 38, Микель Рико, 45)

«Ницца» (Франция) — «Локомотив» (Россия) — 2:3 (Балотелли, 4, 28, с пенальти — Фернандеш, 45, с пенальти, 69, 77).

Ответные матчи между этими командами состоятся через неделю, 22 февраля.