Дуда убрал упоминание об "украинских националистах" из закона про ИНП

Президент Польши Анджей Дуда при отправке в Конституционный суд заявления об исследовании соответствия закона про Институт национальной памяти с Конституцией страны, опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов». Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на Конституционный суд.

Сообщается, что информация о представлении президента в КС называется «Противодействие фальсификации польской истории; защиту доброго имени Республики Польша и польского народа».

Согласно информации КС, президент опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты «украинские националисты» и «Восточная Малопольша». В обновленном законе говорится о «действиях, совершенных украинскими националистами в 1925—1950 годах, состоящих на использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей».

В законе также указано, что такими преступлениями было участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершении ими убийства граждан ИИ РП на Волыни и в Восточной Малопольше.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда 14 февраля направил закон об Институте национальной памяти (ИНП) на рассмотрение Конституционного суда Польши. Нормативно-правовой акт, принятый 26 января 2018 года, официально называется изменениями в закон об Институте национальной памяти. Закон вводит уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков, и эту норму раскритиковали в Украине. Кроме того, закон вызвал возмущение у Израиля, поскольку документ вводит уголовную ответственность за утверрждение, что польский народ или польское государство может быть причастно к преступлениям Холокоста.

Несмотря на то, что закон направлен в конституционный суд Польши, он официально опубликован и считается вступившим в силу.