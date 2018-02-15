Сход лавины на Пиренеях: погибли трое лыжников
Во время внезапного схода лавины во французских Пиренеях погибли трое лыжников. Об этом сообщает BBC.
Мужчин некоторое время считали пропавшими без вести. В четверг утром были организованы их поиски. Тела обнаружили 15 февраля.
Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному — 29.
Ранее, 13 февраля, вблизи горнолыжной станции Гаварни погиб еще один человек — 17-летний лыжник.
Директор станции Кристоф Фабре сообщил, что сложно сказать, занимался ли он вне трассы. При этом чиновник предупредил о риске схождения с трассы — это чревато опасностью.
Ранее «Факты» сообщали о том, что из-за схода лавин возле Рима на горнолыжном курорте Campo Felice погибли два туриста, еще один был травмирован.
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