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Пиренеи

Сход лавины на Пиренеях: погибли трое лыжников

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 23:41 86

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Во время внезапного схода лавины во французских Пиренеях погибли трое лыжников. Об этом сообщает BBC.

Мужчин некоторое время считали пропавшими без вести. В четверг утром были организованы их поиски. Тела обнаружили 15 февраля.

Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному — 29.

Ранее, 13 февраля, вблизи горнолыжной станции Гаварни погиб еще один человек — 17-летний лыжник.

Директор станции Кристоф Фабре сообщил, что сложно сказать, занимался ли он вне трассы. При этом чиновник предупредил о риске схождения с трассы — это чревато опасностью.

Ранее «Факты» сообщали о том, что из-за схода лавин возле Рима на горнолыжном курорте Campo Felice погибли два туриста, еще один был травмирован.

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