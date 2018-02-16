«Динамо» в Афинах едва не прервало серию АЕКа из 22 матчей без поражений (видео)

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

АЕК (Афины, Греция) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:1

АЕК: Баркас, Бакакис, Враньеш, Лабропулос, Симойэш, Якумакис (Араухо, 58), Ливая, Гало, Бакасетас, Галанопулос (Айдаревич 80), Клонаридис (Христодулопулос, 52), Ливая.

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачериди, Кадар, Кендзера, Шепелев, Цыганков, Гармаш (Беседин, 78), Гонсалес, Буяльский, Мораес (Шапаренко, 90).

Голы: Айдаревич (80) — Цыганков (19).

В Афинах, куда динамовцы прилетели с испанского сбора еще во вторник вечером, — греческая зима. Днем — до плюс 15 градусов. Поэтому неудивительно, что местный чемпионат, в отличие от украинского, в самом разгаре. АЕК (название клуба, основанного в 1924 году эмигрантами из Стамбула то бишь бывшего Константинополя, расшифровывается, как «Атлетический союз Константинополя») — в греческой Лиге на ведущих ролях. Второе место всего с двухочковым отставанием от лидирующего ПАОКа нашего Евгения Шахова. Более того, к моменту приезда в Афины команды Александра Хацкевича беспроигрышная серия АЕКа во всех турнирах насчитывала 22 (!) матча (в группе Лиги Европы с «Миланом», «Риекой» и «Аустрией» греки не проиграли ни одного поединка — одна победа и пять ничьих).

Местом дислокации динамовцев в греческой столице, в которой проживает почти 40 процентов всего населения Греции (кстати, расстояние от любой точки страны до берега моря не превышает 137 километров), стал пятизвездочный отель Athenaeum Inter Continental. Не до красот древнего города — полная концентрация на игре в Греции, где «Динамо» последний раз гостило еще 20 лет назад, потерпев единственное в своей истории поражение в Элладе (от «Панатинаикоса» -- 1:2).

К сожалению, наставник киевлян в афинском поединке мог рассчитывать далеко не на всех своих подопечных. Вербич и Ротань уже заиграны в еврокубковом сезоне за другие клубы, Бущан и Пиварич травмированы, а уровень готовности Мбокани не позволил ему попасть даже в заявку на встречу.

Видимо, не от хорошей жизни Хацкевичу пришлось рискнуть и доверить место в воротах только недавно вернувшемуся в команду 30-летнему голкиперу Денису Бойко, который последний раз играл на официальном уровне еще в… 2016 году.

А вот наставник греков Маноло Хименес стартовым составом, похоже, продемонстрировал свои приоритеты, не выставив в «основе» группу ведущих футболистов — Цинтотаса, Чигринского, Христодулопулоса и Араухо. Видимо, уж больно хочется АЕКу завоевать первый за 22 года чемпионский титул в Греции.

В любом случае, особой мотивации команде испанского специалиста придавал не только тот факт, что «желто-черные» остались единственным представителем Греции в еврокубках. Один миллион евро — именно такую сумму пообещал команде владелец клуба Димитрис Мелисанидис за проход «Динамо».

Несмотря на то что в большую часть четверга в Афинах лил дождь (и это при том, что 250 дней в году в греческой столице ясные), встреча динамовцев с командой кандидата в сборную Украины Дмитрия Чигринского собрала на 69-тысячном Олимпийском стадионе в Афинах (еще одно название арены — «Спирос Луис») около 45 тысяч болельщиков.

Стартового натиска у греков не получилось. Все ограничилось несколькими стандартными положениями и… перебинтованной головой Гармаша. Ответ «Динамо» последовал на 19-й минуте, когда Гонсалес выиграл на фланге единоборство у соперника и «прострелил» в штрафную площадку. Набежавший Цыганков прощать хозяев поля не стал — 0:1. До перерыва — практически без угроз у обеих ворот. При этом игра «Динамо», следует признать, смотрелась довольно солидно. Парням с берегов Днепра оставалось не сплоховать после перерыва.

С первых минут второй половины встречи АЕК прибрал инициативу к своим рукам. И на 57-й вышедший на замену Христодулопулос мощно «выстрелил» по владениям Бойко — выше ворот. Тут же Хименес бросил в бой еще одного форварда — аргентинца Араухо. На 72-й минуте лишь блестящая реакция Бойко спасла киевлян после удара со штрафного Гало. Вскоре -- та же история после еще одного «выстрела» Христодулопулоса.

И все же на 80-й минуте после ошибки на выходе из ворот нашего голкипера греки сравняли счет. Отличился босниец Айдаревич, который после выхода на замену не провел на поле и одной минуты. Большего динамовцы АЕКу не позволили — 1:1.

Ответная встреча подопечных Александра Хацкевича и Маноло Хименеса, который не сможет рассчитывать на заработавших дисквалификацию хорватского форварда Ливаю и боснийского защитника Враньеша, состоится 22 февраля на киевском «Олимпийском» (начало в 20.00). «Все в любом случае будет решаться во втором матче», — еще до игры в Афинах заявил наставник «Динамо». Напомню, что выход команды в 1/8 финала турнира УЕФА оценивает в 750 тысяч евро призовых.

Остальные матчи Лиги Европы, начавшиеся 15 февраля в 22.05 по киевскому времени, принесли такие результаты:

«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия) — 1:0 (Гнохер, 29).

«Партизан» (Сербия) — «Виктория» (Чехия) — 1:1 (Тавамба, 58 — Ржезник, 81).

«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания) — 3:1 (Ндомбеле, 46, Фекир, 49, Депай, 82 — Форналс, 63).

«Наполи» (Италия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:3 (Унас, 52 — Вернер, 61, 90+3, Брума, 74).

«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия) — 1:0 (Макгрегор, 78).

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» (Испания) — 1:4 (Фишер, 15 — Сауль Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77).

«ФАКТЫ» благодарят футбольный клуб «Динамо» за содействие в подготовке репортажа из Греции.

Ранее fakty.ua опубликовали результаты встреч 1/16 финала Лиги Европы, состоявшихся 15 февраля в 18.00 и 20.00.