В результате авиаудара сил коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли или ранены около 300 человек, которые участвуют со стороны РФ в сирийской военной кампании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в России.

В частности, российский военный врач сообщил, что около 100 человек убиты, а источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил, что количество погибших людей более 80 человек.

Также российские чиновники заявили, что пятеро граждан, возможно, были убиты, но они не имели отношения к вооруженным силам России.

Раненые, которые были эвакуированы из Сирии за последние несколько дней, были отправлены в четырех российских военных больниц, сообщили пятеро источников, знакомых с этим делом.

По данным военного врача, один из медиков, который прилетел в Сирии на одном из последних самолетов, сообщил, что в конце прошлой недели убито около 100 российских силовиков, 200 ранены.

Врач, который разговаривал с Reuters, отметил, что большинство жертв — это российские частные военные «контрактники».

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.