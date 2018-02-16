Украина подаст в понедельник иск в Гаагский суд о нарушении Россией морского права, - МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина подаст иск против Москвы по морскому праву в понедельник. Об этом он написал в своем Тwitter.

«Первый меморандум уходит) точнее, пойдет в понедельник))). Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Спасибо всей нашей команде, классная работа!», — написал он.

Перший меморандум пішов) точніше, піде у понеділок))). Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Дякую всій нашій команді, класна робота! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска.

Спор касается прибрежных вод и шельфа Крыма. Украинские власти надеются, что суд ООН закрепит статус полуострова как украинской территории и заставит Россию выплатить компенсацию.

Основанный в 1982 году Международный трибунал ООН по морскому праву занимается преимущественно разрешением спорных вопросов между странами, подписавшими и ратифицировавшими Международную конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Россия и Украина относятся к числу таких государств.

В отношении спора по Крыму между Россией и Украиной установлены следующие сроки: после того как суд получит российский контрмеморандум, Украина до 19 апреля 2019 года должна подготовить свои возражения, а затем Россия будет иметь возможность ответить до 19 сентября 2019 года. Главный вопрос, который должен решить арбитражный суд ООН в ближайшие два года, — может ли он вообще рассматривать это дело.