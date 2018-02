Железнодорожная катастрофа в США: поезд сошел с рельсов и загорелся

В округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов. Об этом сообщает телеканал Spectrum News Buffalo.

«Полиция в Аттике, округ Вайоминг, сообщила, что получила вызов после схода товарного поезда с рельсов», — говорится в сообщении.

При крушении поезда несколько цистерн опрокинулись и упали с железнодорожной насыпи. Одна из них загорелась.

#BREAKING—police in #Attica, Wyoming County say they're responding to a CSX freight train derailment near East Main Street. (Photos: Tim Pohl) pic.twitter.com/lf5xvBHp9u