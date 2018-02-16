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Поезд сошел с рельсов в США

Железнодорожная катастрофа в США: поезд сошел с рельсов и загорелся

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 2:31 122

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В округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов. Об этом сообщает телеканал Spectrum News Buffalo.

«Полиция в Аттике, округ Вайоминг, сообщила, что получила вызов после схода товарного поезда с рельсов», — говорится в сообщении.

При крушении поезда несколько цистерн опрокинулись и упали с железнодорожной насыпи. Одна из них загорелась.

В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер. Он получил перелом ноги и черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Ранее «Факты» сообщали о том, что в Австрии, в федеральной земле Штирия близ городка Никласдорф, столкнулись два пассажирских поезда — местный пригородный и международный состав EuroCity, который следовал из австрийского города Грац в в Германию.

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