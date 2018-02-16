На юге Израиля началась симуляция экспедиции на Марс

Четверо мужчин и две женщины проведут в изоляции от земной цивилизации несколько дней

Израильские энтузиасты космических исследований построили модель марсианской станции на дне пустынного кратера в южной части страны и дали в четверг старт первой экспедиции с участием шести добровольцев. Об этом сообщают организаторы проекта D-MARS.

Ближайшие три дня четверо мужчин и две женщины проведут в изоляции от земной цивилизации. Они будут жить в компактном модуле, питаемом солнечными батареями, проводить научные эксперименты, поддерживая через спутник связь с центром управления, выходить в скафандрах «на поверхность планеты».

«Первая миссия D-MARS началась», — объявили организаторы.

«D-MARS симулирует миссии на Марс или другие планеты, давая возможность „астронавтам“ жить на станции, как настоящие исследователи. Их распорядок, питание, связь и другие условия будут очень похожи на те, с которыми столкнутся в будущем участники реальных космических экспедиций», — обещают они.

Станцию разместили на дне кратера Махтеш-Рамон, который образовался миллионы лет назад в результате эрозии земной поверхности. Участников экспедиции называют по топониму — «рамонавтами». Выбор места на пустынном и гористом юге Израиля обусловлен схожестью многих его условий с марсианскими, включая геологию района, его засушливость, оторванность от цивилизации, объясняют организаторы.

«Создание аналога космической миссии D-MARS в пустыне Негев позволит Израилю внести значительный вклад во всемирную работу над тем, чтобы подготовить человечество к исследованию планеты Марс и нашей солнечной системы», — говорят они.

Можно сравнить: ранее «Факты» сообщали о том, что в NASA показали новую панораму Марса.