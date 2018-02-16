Экс-советник штаба Трампа Рик Гейтс собрался пойти на сделку со следствием по "российскому делу"

Бывший советник в предвыборном штабе Дональда Трампа Рик Гейтс, обвиняемый в мошенничестве, собирается сотрудничать с командой спецпрокурора по так называемому «российскому делу» Роберта Мюллер. Об этом сообщает телеканал CNN.

Гейтс, а также экс-глава избирательного штаба Трампа Манафорт, обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Как отмечает телеканал, Гейтс ведет с командой Мюллера переговоры о сделке уже около месяца. Сделка о признании вины Гейтса может быть объявлена в ближайшие несколько дней, говорится в сообщении.

«Сотрудничество Гейтса может стать еще одним „кирпичиком“ для Мюллера в возможном деле против президента США Дональда Трампа или ключевых членов его команды», — отмечает телеканал CNN.

В свою очередь представитель Белого дома заявил телеканалу, что не видит никаких признаков того, что сделка Гейтса может представлять какой-либо риск для президента. «Нет повода для беспокойства», — сказал он.

Как сообщает телеканал, следователи совместно с командой Мюллера собираются предъявить Гейтсу новые обвинения. Кроме того, готовятся дополнительные обвинения против Манафорта.

Ранее сообщалось, что Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.