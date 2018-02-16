Австрия отменяет табачный запрет

В рамках принятого в 2015 году закона в мае в Австрии должны были полностью запретить курение в общественных местах. Однако новое правительство страны, сформированное консерваторами из Народной партии и правыми из Партии свободы, отказалось от этих планов, пишет BBC.

Инициатором отмены был лидер Партии свободы, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

Рестораны, заявил Штрахе, должны иметь свободу выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой.

Решение об отмене запрета привело в смятение австрийские медицинские круги. Доктор Манфред Нойбергер, профессор в отставке Венского медуниверситета считает отмену запрета катастрофой для здравоохранения.

«Это решение безответственно. Это победа для табачных компаний. Новое правительство превратило Австрию в пепельницу для всей Европы», — заявил он.

По словам Нойбургера, в Австрии постыдно высокие показатели числа курильщиков среди молодых людей, особенно в сравнении с другими богатыми странами.

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития, проведенное в 26 странах в 2013-м году, показало, что в Австрии самая высокая доля курильщиков среди 15-летних подростков. Подобное положение Австрия неизменно занимает с 1994-го года.

Венская врачебная палата и Австрийский центр помощи больным раком заявили, что они не понимают, почему правительство хочет сделать шаг назад и разрешить курение.

«Мы знаем, что курение приводит к острым сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Мы также знаем, что в странах, где не разрешается курить в барах и ресторанах, сотрудники защищены, а население в целом более здоровое», — сообщили там.

Многие известные кафе в центре Вены уже запретили курение — частично в ожидании запланированного запрета, частично — из-за туристов. Но в остальных курить все еще можно.

Отметим, что вопрос о запрете курения в общественных местах также актуален и для Украины. Ранее «Факты» сообщали, что «Укрзалізниця» предлагает выделить спецвагоны для курильщиков — то есть, фактически узаконить курение в поездах.