Террорист Брейвик впервые раскаялся в содеянном

Отбывающего тюремный срок за убийство 77 человек Андерс Брейвик впервые раскаялся в совершенном преступлении. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

Брейвик направил письмо в администрацию тюрьмы и заявил, что раскаивается в своих действиях и отказывается от «фашисткой идеологии».

Год назад, в январе 2017 года, прокуроры в суде утверждали, что норвежец еще более радикален, чем когда-либо. Обвинение заверяло, что заключенный «слишком опасен», а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

Ранее сообщалось, что 22 июля 2011 года Брейвик организовал взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. После этого на острове Утейя в молодежном лагере из огнестрельного оружия он убил 69 человек, в основном подростков. Его приговорили к 21 году тюрьмы.

Брейвик содержится в одиночном заключении с момента вынесения приговора в 2012 году. Сам он сетует на то, что изоляция от других заключенных 22−23 часа в сутки нарушает его права человека.