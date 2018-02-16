В 2028 году широкой публике будет объявлено о существовании машины времени? (фото)

На мир в последнее время обрушилась лавина откровений «путешественников во времени». На днях некий Ной напророчил, что в 2030 году президентом США станет внучка Мартина Лютера Кинга, которой сейчас всего девять лет. А некий Александр Смит продемонстрировал фотографию, сделанную в 2118 году.

Теперь же на YouTube-канале Apex TV обнародовано видео признания очередного «гостя из будущего». На этот раз некий Уильям Тейлор, утверждающий, что он работал на «британское правительство», сообщил, что по заданию властей побывал в 8973 году (во время своей речи он, однако, один раз сбился и назвал 8793 год).

По словам Тейлора, в далеком будущем Землю ждет благоденствие. Не будет ни войн, ни преступлений, ни болезней, ни смертей. Правда, и человечества как такового… тоже не будет. Наша планета будет населена полулюдьми-полуроботами, которые смогут жить вечно.

Внешне гражданин будущего похож на обычного человека, но только выше, тоньше, у него более крупная голова и огромные глаза. Небо на планете голубое, трава — зеленая. Все выглядит ярким и радостным.

Тейлор поинтересовался у «аборигенов», какой сейчас год. Ему ответили. При этом местные жители вовсе не казались удивленными при виде пришельца из прошлого, как будто давно привыкли к такому. Тейлор встретил там еще одного скитальца по времени — из 2055 года.

Земля, кстати, будет лишь одной из многих обитаемых планет, которые колонизируют наши потомки.

Как пишет издание The Mirror, перед 8973-м Уильям побывал также в 3000 году. Там ему понравилось меньше. Он попал в большой город, «укрытый смогом». Над головой у Тейлора пролетали сотни каких-то машины. Небо было красным. Обитателей города Уильям не видел.

Все фотографии и прочие доказательства у Тейлора по прибытии домой отобрали «люди в черном» — представители власти.

«Правительственный служащий» говорит, что метод путешествия во времени разработан давно, еще в 1981 году, но его скрывают от широкой публики. Однако уже в 2028 году об этой технологии будет заявлено во всеуслышание. Интересно, что «путешественник» по имени Ной назвал ту же дату — 2028 год, когда знание о машине времени станет достоянием общественности.

По словам Уильяма Тейлора, технологии путешествия во времени были созданы на основе находок, сделанных в потерпевших крушение на Земле инопланетных кораблях.

Свое путешествие он якобы совершил еще в 2005 году, но до сих пор молчал об этом.

Уильям Тейлор, «работающий на британское правительство»

Регулярные сообщения о «путешествиях во времени» появляются издавна. Например, в августе 1897 года на улицах сибирского городка Тобольск был задержан мужчина странной внешности — Сергей Дмитриевич Крапивин, который казался растерянным и дезориентрованным. Когда его доставили в полицейский участок, он рассказал, что родился в 1965 году в Ангарске (этот город был построен лишь в 1945 году), а работал оператором ПЭВМ. Свое появление в Тобольске мужчина объяснить не мог. По его словам, он почувствовал сильную головную боль, после чего потерял сознание. Очнувшись, Крапивин очутился в незнакомом месте. Его поместили в местный сумасшедший дом.

Широко известна история двух подруг-учительниц Шарлотты Анны Моберли и Элеанор Журден, которые, вероятно, временно перенеслись из 1901-го в 1792 год. Во время визита в Версальский дворец дамы решили пройтись по саду. Они хотели осмотреть небольшой дворец Малый Трианон. Неожиданно англичанки заблудились, обстановка вокруг, по их словам, необъяснимо изменилась: подул резкий неприятный ветер и у обеих одновременно вдруг возникло странное тягостное чувство. Вскоре они встретили мужчин и женщин в старомодной одежде, в том числе человека с изрытым оспой лицом. Все эти люди, казалось, были шокированы при виде учительниц.

Затем Моберли и Журден оказались на каком-то мосту. Когда они наконец добрались до Малого Трианона, все вернулось в норму. Позже учительницы не смогли найти мост, по которому проходили. А через какое-то время они опознали человека с рябым от оспы лицом, увидев портрет маркиза де Вудрей — вельможу при дворе короля Людовика XVI. А одна из женщин поразительно напоминала французскую королеву Марию-Антуанетту. А мостик был обнаружен на карте территории Версальского дворца, которую нашли лишь в 1920-х годах.



Мария-Антуанетта

В 1932 году репортер немецкой газеты Бернард Хаттон и фотограф Йоахим Брандт отправились на судостроительную верфь Гамбурга, чтобы сделать статью для своего издания. Уже покидая верфь, они услышали гудение авиационных двигателей. Небо заполнили военные самолеты. Вокруг репортеров взрывались бомбы. Они в панике бросились к машине и уехали. Брандт даже успел сделать фотографии разрушений. Когда он позже проявил пленку, на ней… ничего не оказалось. Хаттону и Брандту никто не поверил, а редактор посоветовал им «меньше пить». В 1943 году Хаттон, переехавший в Лондон, наткнулся в газете на статью о том, что Королевские военно-воздушные силы осуществили серию бомбардировок Гамбурга. Фотографии, сопровождавшие статью, были сняты на судовой верфи, которая выглядела именно так, как они с Брандтом увидели ее за 11 лет до этого.

Британец сэр Роберт Виктор Годдард путешествовал из 1935-го в 1939 год. Летчик пролетал над заброшенным аэродромом в Шотландии, когда попал в странное облако. В тот момент он решил, что оказался в эпицентре урагана. Годдард с трудом смог обрести контроль над самолетом, попавшим в зону сильной турбулентности. Посмотрев вниз, летчик с удивлением увидел, что на ранее пустовавшем аэродроме кипит жизнь: там было множество самолетов и людей, одетых в необычную военную форму синего цвета. По возвращении летчик рассказал об этом своим коллегам, но его подняли на смех. Четыре года спустя заброшенный аэродром вновь отдали военным летчикам, а еще через некоторое время им поменяли форму, выдав вместо коричневной синюю — точно такую же, какую увидел в своем полете сквозь время Виктор Годдард.

Одним из самых известных путешественников во времени стал некий Джон Тайтор, который появился на американских интернет-форумах в 2000—2001 годах. Он утверждал, что прибыл из 2036 года. Джон Тайтор говорил, что он солдат специального подразделения, а цель его миссии — доставка из 1970-х годов компьютера IBM 5100, который обладает малоизвестной функцией отладки программного кода старых систем на базе UNIX. Тайтор сделал остановку в 2000 году, но основная его цель — 1975 год.

Джон сделал множество предсказаний. Некоторые из них сбылись, большинство — нет. Среди сбывшихся прогнозов — вторая война в Ираке. Кроме того, верными оказались сведения о IBM 5100. Эксперты утверждают, что рассказанные Тайтором подробности об этой модели компьютера стали известны лишь в 2007 году. Среди прочего Джон Тайтор предсказал мировую атомную войну, которая начнется с конфликта между арабским миром и Израилем.

В 2003 году некий Эндрю Карлсин, имевший начальный капитал 800 долларов, всего за несколько недель заработал 350 миллионов, играя на бирже. Дело казалось крайне подозрительным. Эндрю был арестован по подозрению в использовании инсайдерской информации. Однако он рассказал, что точно знал, какие акции покупать, а какие продавать, потому что прибыл из 2256 года с целью заработать игрой на бирже. Полицейские не смогли найти никаких сведений об этом человеке до 2002 года. Он возник будто ниоткуда. Впоследствии, когда Эндрю вышел на свободу под залог в миллион долларов, его след потерялся.



Большой интерес вызывают также фотографии с «доказательствами» путешествий во времени. Так, много шума в свое время наделало фото, снятое на улице одного из городов Канады. В толпе, одетой по моде 1940-х, выделяется мужчина в солнечных очках, кардигане вполне современного вида и футболке с принтом, которые тогда не выпускали.



Вызывает удивление и снимок легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро. Позади нее стоит некая женщина, у которой в руках — не то цифровой фотоаппарат, не то миниатюрная цифровая видеокамера. В любом случае, подобной техники в то время еще не производили.