Скорая помощь «ФАКТОВ»
Сегодня, 19 февраля, с 14.00 до 15.00 на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гепатолог Виталий Янченко
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
— Если человек с острым гепатитом В сразу обращается к врачу, то лечение эффективно, и около 80 процентов больных выздоравливают, — рассказывает гепатолог, инфекционист, научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Если же недуг переходит в хроническую форму, то почти у каждого пятого пациента может развиться рак печени или цирроз. В основном гепатит В передается половым путем, причем чаще, чем другие вирусы. Также получить его можно при лечении зубов или других манипуляциях, связанных с кровью. Иногда члены одной семьи заражаются через посуду или предметы гигиены. Был случай, когда ребенок, по ошибке почистивший зубы щеткой отца, оказался инфицированным.
Какие анализы нужно сдать, чтобы провериться на вирусные гепатиты? Что делать, если обнаружены сразу два вируса? Какие продукты запрещены больному гепатитом?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 19 февраля, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гепатолог, инфекционист кандидат медицинских наук Виталий Игоревич Янченко.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua
Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 марта
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