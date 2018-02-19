Сегодня, 19 февраля, с 14.00 до 15.00 на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гепатолог Виталий Янченко

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— Если человек с острым гепатитом В сразу обращается к врачу, то лечение эффективно, и около 80 процентов больных выздоравливают, — рассказывает гепатолог, инфекционист, научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Если же недуг переходит в хроническую форму, то почти у каждого пятого пациента может развиться рак печени или цирроз. В основном гепатит В передается половым путем, причем чаще, чем другие вирусы. Также получить его можно при лечении зубов или других манипуляциях, связанных с кровью. Иногда члены одной семьи заражаются через посуду или предметы гигиены. Был случай, когда ребенок, по ошибке почистивший зубы щеткой отца, оказался инфицированным.