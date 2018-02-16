Правда ли, что квартирные счетчики воды должны теперь поверять за счет жильцов?

«Получая квитанции по квартплате, заметила, что с недавних пор тариф на холодную воду поменялся (с 15,79 на 15,49 гривни за куб). Соседи рассказали, что это связано с тем, что финансовую составляющую за поверку домашних счетчиков теперь из тарифа убрали. И потребитель, а не „Водоканал“, как раньше, будет теперь поверять счетчики за свой счет. Правда ли это?» Светлана Олифиренко, преподаватель вуза, Киев

В пресс-службе «Киевводоканала» подтвердили: теперь поверка и ремонт квартирных водомеров осуществляется за счет абонентов. Это связано с принятием Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водообеспечения». Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг провела перерасчет тарифов, изъяв из них расходы на обслуживание и поверку общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Поэтому с декабря 2017 года поверка и ремонт квартирных средств учета воды проводится за счет потребителя, а «Киевводоканал» предоставляет эти услуги на платной основе (демонтаж и монтаж одного узла учета, а также его поверка обойдется в 457,73 гривни). Киевляне могут обращаться сюда или в любое предприятие, обладающее лицензией на такую деятельность.

Технологически процесс включает такие этапы: вызов слесаря (он должен предъявить удостоверение), визуальный осмотр водомера и его демонтаж, доставка в сервисный центр, поверка, промывка, оформление соответствующих документов, внесение данных в электронную базу, доставка поверенного прибора абоненту, монтаж и опломбирование. Если прибор прошел поверку, то это фиксируется в выданном свидетельстве, в противном случае выдается справка о его непригодности, и тогда установка нового водомера проводится бесплатно (при условии, что его приобретет сам потребитель).

Заявку на поверку и замену квартирного счетчика холодной воды принимают по телефонам «Киевводоканала» (044) 202−02−02; (044) 277−20−74; (097) 445−09−22; (044) 515−65−08, на сайте «Киевводоканала» или по адресу: улица Электротехническая, 16.

Чтобы ускорить процесс, потребитель может доставить счетчик самостоятельно и сдать его на поверку (тогда это обойдется дешевле — 76,79 гривни). Сервисный центр работает с 8.00 до 17.00, в пятницу — до 16.00.

В тот период, когда водомер находится на проверке (срок не должен превышать месяца) потребитель платит за холодную воду в соответствии со средними показаниями счетчика за предыдущие три месяца. Неисправный прибор (если это обнаружилось в процессе поверки) нужно заменить новым. Если этого не сделать, то услуги водоснабжения оплачиваются по нормам потребления: 2,4 кубометра на одного человека при наличии централизованного горячего водообеспечения и 4 куба — при его отсутствии (согласно постановлению Кабмина от 6 августа 2014 года № 409).

Когда абонент отказывается от поверки, оплата за поставку воды и водоотведение проводится на основании показателей общедомового счетчика, в случае его отсутствия — по нормам водопотребления.

Все узлы учета холодной воды должны проходить поверку в соответствии показателя измерительной техники, типы которой внесены в Госреестр средств измерительной техники Украины. В зависимости от типа водомеров (он указан в паспорте) межповерочный срок составляет обычно три-четыре года от даты последней поверки (и, как показывает практика, таких периодов может насчитываться не более трех). Как правило, производитель дает гарантию на эксплуатацию счетчика 10−12 лет.

Менять счетчик воды стоит не только по результатам очередной поверки, а в случаях его расгерметизации, если «запотевает», механически повреждается корпус или механизм.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»