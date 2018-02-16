﻿

USD 26.76
RSS
счетчики воды

Правда ли, что квартирные счетчики воды должны теперь поверять за счет жильцов?

16.02.2018 15:20 81

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

«Получая квитанции по квартплате, заметила, что с недавних пор тариф на холодную воду поменялся (с 15,79 на 15,49 гривни за куб). Соседи рассказали, что это связано с тем, что финансовую составляющую за поверку домашних счетчиков теперь из тарифа убрали. И потребитель, а не „Водоканал“, как раньше, будет теперь поверять счетчики за свой счет. Правда ли это?»

Светлана Олифиренко, преподаватель вуза, Киев

В пресс-службе «Киевводоканала» подтвердили: теперь поверка и ремонт квартирных водомеров осуществляется за счет абонентов. Это связано с принятием Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водообеспечения». Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг провела перерасчет тарифов, изъяв из них расходы на обслуживание и поверку общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Поэтому с декабря 2017 года поверка и ремонт квартирных средств учета воды проводится за счет потребителя, а «Киевводоканал» предоставляет эти услуги на платной основе (демонтаж и монтаж одного узла учета, а также его поверка обойдется в 457,73 гривни). Киевляне могут обращаться сюда или в любое предприятие, обладающее лицензией на такую деятельность.

Технологически процесс включает такие этапы: вызов слесаря (он должен предъявить удостоверение), визуальный осмотр водомера и его демонтаж, доставка в сервисный центр, поверка, промывка, оформление соответствующих документов, внесение данных в электронную базу, доставка поверенного прибора абоненту, монтаж и опломбирование. Если прибор прошел поверку, то это фиксируется в выданном свидетельстве, в противном случае выдается справка о его непригодности, и тогда установка нового водомера проводится бесплатно (при условии, что его приобретет сам потребитель).

Заявку на поверку и замену квартирного счетчика холодной воды принимают по телефонам «Киевводоканала» (044) 202−02−02; (044) 277−20−74; (097) 445−09−22; (044) 515−65−08, на сайте «Киевводоканала» или по адресу: улица Электротехническая, 16.

Чтобы ускорить процесс, потребитель может доставить счетчик самостоятельно и сдать его на поверку (тогда это обойдется дешевле — 76,79 гривни). Сервисный центр работает с 8.00 до 17.00, в пятницу — до 16.00.

В тот период, когда водомер находится на проверке (срок не должен превышать месяца) потребитель платит за холодную воду в соответствии со средними показаниями счетчика за предыдущие три месяца. Неисправный прибор (если это обнаружилось в процессе поверки) нужно заменить новым. Если этого не сделать, то услуги водоснабжения оплачиваются по нормам потребления: 2,4 кубометра на одного человека при наличии централизованного горячего водообеспечения и 4 куба — при его отсутствии (согласно постановлению Кабмина от 6 августа 2014 года № 409).

Когда абонент отказывается от поверки, оплата за поставку воды и водоотведение проводится на основании показателей общедомового счетчика, в случае его отсутствия — по нормам водопотребления.

Все узлы учета холодной воды должны проходить поверку в соответствии показателя измерительной техники, типы которой внесены в Госреестр средств измерительной техники Украины. В зависимости от типа водомеров (он указан в паспорте) межповерочный срок составляет обычно три-четыре года от даты последней поверки (и, как показывает практика, таких периодов может насчитываться не более трех). Как правило, производитель дает гарантию на эксплуатацию счетчика 10−12 лет.

Менять счетчик воды стоит не только по результатам очередной поверки, а в случаях его расгерметизации, если «запотевает», механически повреждается корпус или механизм.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины