На Кировоградщине поймали похитителей платежных терминалов (фото)

Троих жителей Полтавской области задержали сегодня, 16 февраля, в пять утра. Злоумышленники «прославились» тем, что ездили по всей Украине и похищали платежные банковские терминалы. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

«Какое количество терминалов им удалось похитить — пока неизвестно, — рассказывает Бевзенко. - Скорее всего, речь идет о десятках. А происходило все так: злоумышленники подъезжали в темное время суток к терминалу, демонтировали его с помощью ломиков, грузили в машину и скрывались с места преступления.

Сначала они сильно наследили в Сумской области, демонтировав большое количество терминалов. А когда правоохранители вышли на след похитителей, те решили спрятаться в Кировоградской области. Однако отсиживаться просто так воры не собирались. Приехав в Светловодск, они присмотрели терминал на центральной площади города. Появились там в четыре утра, демонтировали аппарат и погрузили его в машину. Но дело в том, что за ними уже следовали сотрудники сумского КОРДа, а также уголовного розыска Сумской и Кировоградской областей.

Началась погоня. Понимая, что на груженом автомобиле они далеко не уедут, злоумышленники выбросили терминал на обочину дороги. Но их все равно догнали.

В настоящее время все трое задержаны. Оценивается ущерб от их деятельности. Открыто уголовное производство".

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