Упавший на Землю 50 тысяч лет назад метеорит продан на аукционе за 237 500 долларов

На онлайн-аукционе «Кристис» продан редкий метеорит, упавший на Землю в пустыне на территории нынешнего американского штата Аризона 50 тысяч лет тому назад. За него уплатили 237 500 долларов.

Железный метеорит весом почти 32 килограмма откололся от астероида шириной в 40 метров и массой 300 тысяч тонн, который сформировался более четырех миллиардов лет назад в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Как пишет Space.com, при падении небесное тело вызвало взрыв мощнее, чем сто атомных бомб вместе взятых, оставив кратер диаметром 1219 метров и глубиной 229 метров.

Лишь около 2% метеоритов состоят в основном из железа. Кроме того, по словам представителей аукционного дома, проданный метеорит «настолько впечатляет с эстетической точки зрения, что может считаться естественной скульптурой».