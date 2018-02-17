Вправе ли водители маршруток отказывать в бесплатном проезде пассажирам с пенсионным удостоверением?

«Я уже пенсионер, ветеран труда и к тому же отношусь к категории „ребенок войны“. Иногда перевозчики в маршрутках не хотят возить пожилых людей, отказывают им или устанавливают лимит льготных мест. Имеют ли перевозчики право отказывать нам, пенсионерам, в бесплатном проезде в маршрутке?» Александр Кослинчук, пенсионер, Киев

В Министерстве соцполитики «ФАКТАМ» сообщили, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений и признание недействительными некоторых законодательных актов Украины» с 1 июня 2015 года отменено право отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, в частности, это касается детей войны, ветеранов труда и участников войны.

Вместе с тем в нескольких постановлениях Кабмина предусмотрено право пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метро и такси) и на пригородных маршрутах.

В госбюджете Украины не заложена сумма компенсации за перевозку отдельных льготных категорий граждан. Такое финансирование, как разъяснили в Министерстве финансов, предусматривается за счет местных бюджетов. Местные органы исполнительной власти могут самостоятельно определять количество льготных пассажиров и расходы на их перевозку, а также контролировать выделенные на эти цели средства.

Как сообщили в департаменте социальной политики Киевской горгосадминистрации, бесплатно ездить в общественном пассажирском транспорте льготники могут при наличии удостоверения или справки, а при введении автоматизированной системы учета — электронного билета, который будет регистрироваться и выдаваться бесплатно.

Кроме наземного транспорта, киевляне, не имеющие права на бесплатный проезд в метро (в том числе пенсионеры, а также лица, взятые на учет в столице как перемещенные с временно оккупированной территории, районов проведения АТО и населенных пунктов на линии столкновения), могут бесплатно пользоваться подземкой по решению Киевсовета от 3 марта 2016 года № 116/116.

В пресс-центре столичной коммунальной службы перевозок уточнили: в городском бюджете предусмотрены средства на компенсацию за перевозку пенсионеров в коммунальных маршрутках «Киевпасстранса», где количество льготников никто не лимитирует. Для частных перевозчиков такую компенсацию введут после запуска электронного билета (предположительно до конца нынешнего года), когда автоматизированная система сможет фиксировать число пассажиров-льготников, пользующихся транспортными услугами. Поэтому уже сейчас в новых конкурсах на маршрутные перевозки от всех участников требуется оборудовать салоны валидаторами (устройство для электронного билета). А пока частные перевозчики обслуживают льготников без компенсации этих затрат, на свое усмотрение. Часть водителей возят всех без исключения пассажиров, а некоторые неохотно пускают в салоны льготников с удостоверением, хотя никакими нормативными актами их действия не оправдываются.

Если вам отказали в услуге в столичной маршрутке, то пожаловаться на водителя можно в диспетчерскую службы перевозок по телефону: 044−489−05−28. Проверяющие установят факт нарушения и составят акт. После трех таких актов пересматриваются договорные отношения с перевозчиком.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

