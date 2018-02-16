Задержанный боевик «ДНР»: «Из 250 человек после боя вернулись только 46»

61-летний житель мирной территории Донетчины привлекается к уголовной ответственности как участник незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», принимавший участие в боевых действиях в 2014 году.

«Подозреваемый, которого задержали месяц назад, говорит, что он бывший шахтер, проживающий в городе Мирнограде (до переименования — Димитров. - Авт.), — сообщила «ФАКТАМ» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина. — В 2014 году, насмотревшись новостей по российским телеканалам, шахтер-пенсионер решил, что должен умереть (так и сказал), защищая свою семью от «националистов». По мнению мужчины, они непременно должны были захватить город и уничтожить его русскоязычную семью.

Семья жертвы кремлевской пропаганды не смогла отговорить его от опрометчивого шага.

Пенсионер поехал в Донецк, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В Славянск он прибыл в первых рядах боевиков, захвативших город".

По информации, полученной органами дознания от задержанного, в Донецке ему выдали камуфляжную форму и автомат СКС и записали в подразделение саперов. Поскольку специальных навыков у новобранца не было, его перевели рабочим на кухню. Затем военное подразделение «командировали» в Славянск, куда заходили боевые отряды российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова). В оккупированном городе шахтер-пенсионер патрулировал улицы и нес вахту в захваченных админзданиях.

«Наш «батальон"состоял из 15 мужчин, — рассказал бывший боевик. — Командира мы называли «Беня». Таким составом объехали многие города -Славянск, Краматорск, Донецк, Горловку, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез. Под Новоазовском специально подготовленные инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия. Я сопровождал колонны наших «новобранцев», которые отправлялись в РФ на курсы управления танками и БМП. Деньги заплатили только дважды — по 5 тысяч гривен. А посылали в самое пекло. Бывало на задание идут 30 человек, а возвращаются 2—3».

После боя в селе Мариновка неподалеку от границы с Россией пенсионер передумал умирать ради спасения своей семьи. Тем более что ей все это время ничего не угрожало, о чем ему регулярно сообщали близкие, настойчиво предлагая вернуться домой и добровольно сдаться правоохранительным органам.

«Командиры поставили нашим солдатам задачу занять позиции украинских военных, — сообщил экс-боевик. - Бой был жестокий. Из наших 250 человек вернулись в расположение только лишь 46, остальные погибли или получили тяжелые ранения. Деньги уже тогда нам вообще платить перестали. Я понял, что тем, кто нас сюда послал, выгодно, чтобы мы погибли».

Возвращаться домой мужчина опасался. В конце 2014-го он уехал в Донецк, где устроился автослесарем. В начале 2018-го пенсионер все же решился вернуться в родной Мирноград, и, как только туда приехал, его задержали.

«Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Мне стыдно, — сказал задержанный. — Я ждал полицию каждый день».

В отношении бывшего боевика открыто уголовное производство по статье «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее fakty.ua сообщали, что установлены личности боевиков, расстрелявших мирных жителей Славянска.