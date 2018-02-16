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"Переговоры с Польшей завершены, но не закончены", - Розенко о встрече в Варшаве

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 15:40 152

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В Варшаве состоялись украинско-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров. Обсуждался в том числе и резонансный закон «о бандеризме», принятый в Польше в январе 2018 года.

«Переговоры завершены. Но не закончены. Коснулись ряда важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий, конференций, поисковых работ», — прокомментировал переговоры вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Вице-премьер Украины пригласил своего польского коллегу Петра Глинского в Киев.

Напомним, ранее в Польше выразили надежду, что их резонансный закон не помешает визиту членов украинского правительства в Польшу и поможет достижению договоренностей по спорным вопросам.

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