В московском детсадике трехлетняя девочка умерла в снегу во время прогулки

В пятницу, 16 февраля, в московском (территория Новой Москвы) детсаду № 2120 воспитательница забыла трехлетнюю девочку на прогулке. Как сообщает телеграм-канал Mash, ребенка нашли через два часа в снегу. Малышка умерла.

В 09.00 по местному времени (08.00 по киевскому времени) воспитательница вывела детей на прогулку. На улице группа пробыла недолго — было холодно, к тому же наступило время завтрака. Детей завели в садик, раздели и посадили кушать.

И тут нянечка обратила внимание на то, что одного ребенка не хватает. Она и воспитательница побежали на улицу.

Девочку удалось найти только в 11.45. Она лежала в снегу за большим сугробом и не дышала. Ребенка отнесли в группу и вызвали скорую, однако малышка умерла до того, как на место прибыли врачи.

На месте происшествия работает полиция. По некоторым данным, девочке могло стать плохо во время прогулки, и она упала в снег. Воспитательница этого не заметила.