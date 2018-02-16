Ряд сетей АЗС снизили цены на горючее, - СМИ

С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены горючего в пределах 20 копеек — 1 гривня за литр, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на enkorr.

В частности, сеть SUN OIL снизила цены на бензины марок А-92 на 0,5 грн / л, все остальные марки бензинов и ДТ — на 1 грн / л.

В сети UPG горючее подешевело на 30−40 коп / л, а на станциях «БРСМ-Нафта» — на 3−21 коп / л.

В сети «Авиас» бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн / л, А-95 — до 28,45 грн / л, А-95 + - до 28,95 грн / л, а дизтопливо — до 26 50 грн / л.

На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 снизились до 29,00 грн / л, на А-95 — до 28,50 грн / л, на А-95 + - до 29,00 грн / л, на дизтопливо — до 26,50 грн / л.

Такие сети как «Автотранс», «Надежда», Luxwen, «Кворум», «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укргаздобыча», Mango, «Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 20−50 коп / л.

Средние цены по стране 16 февраля снизились на 21−25 коп / л.

Как сообщали fakty.ua, до конца февраля бензин на заправках может существенно подешеветь.