Днепровские волонтеры взяли шефство над реабилитационным центром «Лелека» в Попасной

Волонтеры центра «Надія» из Синельниково Днепровской области взяли шефство над центром реабилитации детей с особыми потребностями «Лелека» в Попасной Луганской области. Об этом сообщил народный депутат Сергей Рыбалка, который также принимает участие в работе центра «Надія».

По его словам, накануне, по дороге с передовой волонтеры «Надії» Юрий Помазан и Сергей Белый привезли детям развивающие игры и бытовую химию. И присоединились к празднованию дня Святого Валентина, где дети угощали их пирожными в виде сердец, сделанных своими руками.

Центр «Лелека» открылся в октябре 2017 года. Сегодня здесь на реабилитации находится 33 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. Как рассказывает директор центра Наталья Овчаренко, обстрелы очень негативно отражаются на детях с особыми потребностями. После громких взрывов дети перестают разговаривать и замыкаются в себе. Реабилитацию приходится начинать с нуля.

В дальнейшем здесь планируют обучать детей профессиональным навыкам, например кройки и шитья. В ближайших планах — создать живой уголок для общения детей с домашними животными.

«Особенно наших волонтеров растрогало Дерево с мечтами и желаниями. Дети сами или с помощью родителей пишут свои желания и в виде аистов вешают на дерево. И неудивительно, что желание почти каждого ребенка — это мир. Это дерево — символ того, что все мечты обязательно сбудутся», — написал Рыбалка.

Он также добавил, что «создание и содержание такого центра в прифронтовой зоне — это большой подвиг, ведь к постоянным обстрелам дети с особыми потребностями уязвимы больше других». Рыбалка также заверил, что волонтеры не оставят потребности новых подопечных без внимания.