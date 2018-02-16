Украина должна быть щитом, защищающим Европу от нападения России, - Пискун

Украина должна быть щитом Европы и гарантировать, что Россия не оккупирует страны Европейского союза. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала 112.

«Украина должна быть единым и унитарным государством, как и написано в Конституции. Во-вторых, она должна быть сильным государством, способным гарантировать нашим европейским партнерам неприкасаемость их территорий. То есть Украина должна быть тем предохранителем в Европе, который гарантирует, как минимум, например, что Российская Федерация не пойдет на Румынию! Понимаете? Что она просто через Украину не пройдет. Или Польшу. То есть мы можем быть тем щитом, который придерживается норм международного права и гарантирует государственность и суверенитет европейских народов», — уверен Пискун.

Он высказался против того, чтобы на территории оккупированного Донбасса действовали полицейские из других стран. Бывший генпрокурор уверен, что на территории Украины, в том числе и на Донбассе, должна действовать только украинская полиция.

«Нужно подготовить людей, не воевавших на Донбассе, и потом направить их в качестве полицейских на Донбасс», — заявил Пискун.

Ранее fakty.ua публиковали эксклюзивное интервью бывшего трижды генерального прокурора Святослава Пискуна.